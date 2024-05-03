Видеообзор противостояния Рыбакиной и Соболенко в полуфинале престижного турнира в Испании

Женская теннисная ассоциация опубликовала видео лучших моментов выступления первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде, сообщает NUR.KZ.

В рамках стадии 1/2 финала казахстанка встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. По ходу игры Рыбакина уверенно забрала первый сет, обыграв соперницу с разгромным счетом 6:1, однако второй и третий отрезки матча, а также тай-брейк остались за Соболенко 5:7, 6:7 (5:7).

В финале белорусская спортсменка сыграет с лучшей теннисисткой планеты на данный момент Игой Швентек (Польша). Первые ракетки мира встретятся на корте хардового турнира в эту субботу.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за выход в полуфинал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.