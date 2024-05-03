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Видеообзор противостояния Рыбакиной и Соболенко в полуфинале престижного турнира в Испании

Опубликовано:

Арина Соболенко и Елена Рыбакина
Арина Соболенко и Елена Рыбакина: Mateo Villalba/Getty Images

Женская теннисная ассоциация опубликовала видео лучших моментов выступления первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде, сообщает NUR.KZ.

В рамках стадии 1/2 финала казахстанка встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. По ходу игры Рыбакина уверенно забрала первый сет, обыграв соперницу с разгромным счетом 6:1, однако второй и третий отрезки матча, а также тай-брейк остались за Соболенко 5:7, 6:7 (5:7).

В финале белорусская спортсменка сыграет с лучшей теннисисткой планеты на данный момент Игой Швентек (Польша). Первые ракетки мира встретятся на корте хардового турнира в эту субботу.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за выход в полуфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2095502-videoobzor-protivostoyaniya-rybakinoy-i-sobolenko-v-polufinale-prestizhnogo-turnira-v-ispanii/

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