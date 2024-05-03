Арина Соболенко о матче с Еленой Рыбакиной: я чувствовала себя так, будто мне нужно сражаться

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде белоруска Арина Соболенко прокомментировала итоги полуфинального матча с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Драматичный матч за финал Mutua Madrid Open 1000 завершился победой Соболенко. По ходу встречи белорусcкая теннисистка проигрывала. После завершения противостояния в своем интервью спортсменка отметила, что именно поддержка болельщиков помогла ей победить.

"Если бы не зрители, я бы, наверное, ушла с корта с поражением 1:6, 1:6 и была бы очень расстроенной. Но я чувствовала всю поддержку и слышала, как кто-то кричал: "Мы хотим увидеть тебя в субботу". Это то, что поистине мотивировало меня в этот момент.

Я чувствовала себя так, будто мне нужно сражаться. Я должна стараться изо всех сил. Если нет, то нет. Если да, то я буду самым счастливым человеком!"- заявила Соболенко.

В финале испанского "тысячника" состоится противостояние первого и второго номеров мирового женского рейтинга. Арина Соболенко сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек.

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