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Видеообзор победы Рыбакиной в казахстанском дерби на престижном турнире в Испании

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина: Julian Finney/Getty Images

Женская теннисная ассоциация представила подборку лучших моментов четвертьфинального матча на турнире WTA 1000 в Мадриде между казахстанками Юлией Путинцевой и Еленой Рыбакиной, передает NUR.KZ.

По итогам встречи победу одержала четвертая ракетка мира Елена Рыбакина со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

"Это было действительно тяжело. Я знала, что это будет нелегко. Я надеялась, что начну лучше... всегда нелегко было возвращаться. На счете 2:5 я уже оставила эмоции и разочарование и просто продолжала играть. Импульс изменился. Юлия стала немного больше злиться, и некоторые ошибки мне помогли. Я просто продолжала играть. Я действительно счастлива", - цитирует слова Рыбакиной после победы Sports.kz.

Отметим, что Юлия Путинцева, которая на протяжении турнира совершила ряд сенсационных побед, разбила ракетку после поражения от соотечественницы.

В полуфинале лучшей теннисистке Казахстана будет противостоять победительница пары Мирра Андреева – Арина Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2094293-videoobzor-pobedy-rybakinoy-v-kazahstanskom-derbi-na-prestizhnom-turnire-v-ispanii/

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