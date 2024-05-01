Путинцева разбила ракетку после драматичного поражения от Рыбакиной (видео)

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева не сдержала эмоций после поражения от своей соотечественницы Елены Рыбакиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменки встретились в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Рыбакина одержала волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. При этом в третьем сете у Путинцевой было два матчбола, которые она не смогла реализовать, после чего уступила пять геймов подряд.

По окончании финального розыгрыша в матче 50-й номер мирового рейтинга эмоционально разбила ракетку о корт. Видео эпизода опубликовала пресс-служба WTA в .

После этого теннисистки обменялись рукопожатиями, и Путинцева быстро покинула корт. Рыбакина же дала послематчевое интервью, в котором отметила, что в кризисной ситуации абстрагировалась от эмоций. По словам спортсменки, это помогло ей переломить ситуацию и воспользоваться ошибками Путинцевой.

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