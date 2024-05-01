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Путинцева разбила ракетку после драматичного поражения от Рыбакиной (видео)

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева не сдержала эмоций после поражения от своей соотечественницы Елены Рыбакиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменки встретились в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Рыбакина одержала волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. При этом в третьем сете у Путинцевой было два матчбола, которые она не смогла реализовать, после чего уступила пять геймов подряд.

По окончании финального розыгрыша в матче 50-й номер мирового рейтинга эмоционально разбила ракетку о корт. Видео эпизода опубликовала пресс-служба WTA в соцсети X.

После этого теннисистки обменялись рукопожатиями, и Путинцева быстро покинула корт. Рыбакина же дала послематчевое интервью, в котором отметила, что в кризисной ситуации абстрагировалась от эмоций. По словам спортсменки, это помогло ей переломить ситуацию и воспользоваться ошибками Путинцевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2094263-putinceva-razbila-raketku-posle-dramatichnogo-porazheniya-ot-rybakinoy-video/

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