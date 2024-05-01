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Сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей на чемпионате мира

Опубликовано:

Зарина Дияс, Анна Данилина, Аружан Сагандыкова, Жибек Куламбаева, Юлия Путинцева и Юрий Щукин (слева направо)
Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Стало известно, что национальная женская сборная Казахстана по теннису сыграет в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Южной Кореи, передает корреспондент NUR.KZ.

За право выйти в стадию квалификации командного чемпионата мира казахстанские теннисистки на домашнем корте в Астане встретятся с командой Южной Кореи.

Принципиальные противостояния пройдут ближайшей осенью: либо 15-16, либо 16-17 ноября 2024 года. 

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч.

Напомним, в апреле женская сборная Казахстана по теннису уступила в очном противостоянии Японии и не смогла пробиться в финальную стадию командного чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2094245-sbornaya-kazahstana-sygraet-s-yuzhnoy-koreey-na-chempionate-mira/

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