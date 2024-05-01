Сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей на чемпионате мира

Стало известно, что национальная женская сборная Казахстана по теннису сыграет в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Южной Кореи, передает корреспондент NUR.KZ.

За право выйти в стадию квалификации командного чемпионата мира казахстанские теннисистки на домашнем корте в Астане встретятся с командой Южной Кореи.

Принципиальные противостояния пройдут ближайшей осенью: либо 15-16, либо 16-17 ноября 2024 года.

Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч.

Напомним, в апреле женская сборная Казахстана по теннису уступила в очном противостоянии Японии и не смогла пробиться в финальную стадию командного чемпионата мира.

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