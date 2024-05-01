Рыбакина обыграла Путинцеву в казахстанском дерби на турнире в Испании

Казахстанское дерби в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде завершилось победой Еленой Рыбакиной над Юлией Путинцевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Лучшие теннисистки страны провели на корте 2 часа 48 минут. Первый сет с преимуществом в два гейма выиграла Путинцева, второй на тай-брейке забрала Рыбакина.

В решающем сете 50-й номер мирового рейтинга получила два матчбола. Однако Рыбакина отыграла их и забрала пять геймов подряд. Итоговый счет встречи — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу четвертой ракетки мира. Победу она оформила с четвертого матчбола.

По ходу встречи соперницы реализовали по три брейк-пойнта. Рыбакина выполнила шесть эйсов, Путинцева — ни одного. Также первая ракетка Казахстана допустила больше двойных ошибок — восемь против двух.

В полуфинале турнира в Испании Рыбакина сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко — вице-лидером рейтинга WTA.

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