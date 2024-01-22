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"Мое тело отключилось": травма довела до слез лучшую теннисистку Украины (видео)

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Украинская теннисистка Элина Свитолина
Элина Свитолина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Украины в женском одиночном разряде Элина Свитолина досрочно завершила матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

На этой стадии спортсменка встречалась с чешкой Линдой Носковой, которая ранее сенсационно выбила из сетки лидера мирового рейтинга польку Игу Швентек. Свитолина проиграла первые три гейма, после чего пригласила на корт врача.

Несмотря на оказанную помощь, украинка поняла, что не сможет продолжить матч. Она отказалась от продолжения борьбы и со слезами ушла в подтрибунное помещение под овации зрителей.

Позднее на пресс-конференции Свитолина объяснила, что у нее появились резкие боли в спине, которые полностью сковали ее движения. "К сожалению, мое тело просто отключилось", — призналась спортсменка.

Носкова же вышла в четвертьфинал, где сыграет с еще одной украинкой Даяной Ястремской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056744-moe-telo-otklyuchilos-travma-dovela-do-slez-luchshuyu-tennisistku-ukrainy-video/

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