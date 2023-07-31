Денис Евсеев взлетел в рейтинге АТР после победы на "Челленджере" в Астане

Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев после победы на "Челленджере" в Астане улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

Так, в обновленном списке лучших теннисистов мира Денис поднялся с 412-й строчки на 340-е место.

Свое положение улучшил и первая ракетка Казахстана Александр Бублик. Он поднялся на одну позицию и теперь занимает 25-е место.

Также в рейтинге АТР поднялись Тимофей Скатов (131-е место), Михаил Кукушкин (227-е место), Бейбит Жукаев (258-е место) и Дмитрий Попко (370-е место).

Напомним, что вчера победителем турнира серии "Челленджер" в Астане стал Денис Евсеев. Для 30-летнего казахстанского теннисиста этот титул стал первым в категории АТР Challenger.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030756-denis-evseev-vzletel-v-reytinge-atr-posle-pobedy-na-chellendzhere-v-astane/