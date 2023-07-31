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Жукаев впервые в карьере пробился в основную сетку турнира ATP 250

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Теннисист Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно преодолел квалификационный раунд турнира серии ATP 250, который проходит в городе Лос-Кабос (Мексика), передает NUR.KZ.

В финальном матче отбора Жукаев встретился с Киганом Смитом из США.

Для победы казахстанскому теннисисту потребовались два сета. Он уверенно обыграл своего оппонента со общим счетом 6:3, 6:1.

Жукаев сделал десять подач навылет. При этом не совершил ни одной двойной ошибки.

Таким образом, Бейбит пробился в основную сетку турнира. До этого он ни разу не проходил квалификацию турниров серии ATP 250.

Следующим его оппонентом будет Илья Ивашко (Беларусь).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030738-zhukaev-vpervye-v-karere-probilsya-v-osnovnuyu-setku-turnira-atp-250/

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