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30 лет независимости Казахстана

Денис Евсеев впервые в карьере выиграл титул ATP Challenger

Опубликовано:

Теннисист Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (412-я ракетка мира) стал победителем турнира категории ATP Challenger в Астане с призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

В решающем матче одиночного разряда Денис одолел представителя Узбекистана Хумаюна Султанова (550-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и 25 минут. За это время Евсеев допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-поинтов из 14.

Отметим, что это первый титул серии "Челленджер" в карьере 30-летнего казахстанского теннисиста. Ранее он побеждал в восьми турнирах категории ITF в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030586-denis-evseev-vpervye-v-karere-vyigral-titul-atp-challenger/

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