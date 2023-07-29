Анна Данилина выиграла турнир WTA 250 в Гамбурге

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина одержала победу в финале крупного теннисного турнира серии WTA 250, который состоялся в немецком Гамбурге, передает NUR.KZ.

Успеха она добилась вместе с россиянкой Александрой Пановой.

В решающем матче Данилина и Панова встретились с дуэтом дуэта Мириам Колодзиева (Чехия)/Анжелика Куликов (США).

Встреча продлилась два сета. Казахстанка и россиянка не испытали в финале особых проблем, победив со счетом 6:4, 6:2.

Данилина и Панова один раз подали навылет. Также они допустили одну двойную ошибку.

Отметим, что Анна впервые выступила в финале на турнирах WTA 250 в этом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030555-anna-danilina-vyigrala-turnir-wta-250-v-gamburge/