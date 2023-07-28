Анна Данилина вышла в финал турнира WTA в Гамбурге

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина пробилась в финал крупного теннисного турнира серии WTA 250, который в эти дни проходит в немецком Гамбурге, передает NUR.KZ.

На корте в Германии Данилина выступает вместе с россиянкой Александрой Пановой.

В полуфинале Данилина и Панова встретились с Анжеликой Морателли и Камиллой Розателло, представляющих на турнире в Гамбурге Италию.

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 3:6, 7:6, 10:3. Казахстанка и россиянки ни разу не подали навылет. В пассиве у них одна двойная ошибка.

В главной встрече турнира они выступят против дуэта Мириам Колодзиева (Чехия)/Анжелика Куликов (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030421-anna-danilina-vyshla-v-final-turnira-wta-v-gamburge/