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Бейбит Жукаев не смог пробиться в полуфинал "Челленджера" в Эквадоре

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Теннисист Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (270-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии АТР Challenger в эквадорском городе Салинас, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале мужского одиночного разряда Бейбит уступил представителю Франции Джованни Мпеши-Перрикару (222-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 7:6, 4:6.

На корте теннисисты провели три часа и семь минут. За это время Жукаев сделал 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из шести.

За выход в финал Джованни Мпеши-Перрикар сыграет с украинцем Ильей Марченко (328-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030417-beybit-zhukaev-ne-smog-probitsya-v-polufinal-chellendzhera-v-ekvadore/

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