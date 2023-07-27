Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Эквадоре

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (270-я ракетка мира) вышел в четвертьфинал турнира категории АТР Challenger в эквадорском городе Салинас, передает NUR.KZ.

Во втором круге мужского одиночного разряда Бейбит победил представителя Австралии Фелипа Секулича (340-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и сорок две минуты. За это время Жукаев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из четырех.

За выход в полуфинал 22-летний Бейбит Жукаев встретится с Джованни Мпеши-Перрикаром из Франции (222-я ракетка мира). Матч запланирован на 28 июля в 22:30 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030285-beybit-zhukaev-probilsya-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-ekvadore/