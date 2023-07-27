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Анна Данилина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира серии WTA 250 в городе Гамбург (Германия), передает NUR.KZ.

На турнире Данилина выступает в паре с Александрой Пановой (Россия).

В четвертьфинале теннисистки сыграли против дуэта Синя Краус/Мелани Клаффнер из Австрии.

Матч продлился два сета и завершился уверенной победой казахстанско-российского дуэта со счетом 6:1, 6:3. Данилина и Панова сделали три подачи навылет, а также допустили три двойные ошибки.

За выход в финал они сразятся с Анжеликой Морателли и Камиллой Розателло, представляющих на турнире в Гамбурге Италию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030269-anna-danilina-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-250-v-gamburge/

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