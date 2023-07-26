Юлия Путинцева проиграла 106-й ракетке мира на турнире в Гамбурге

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (58-я ракетка мира) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в немецком городе Гамбург, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Юлия уступила местной спортсменке Юле Нимайер (106-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:5, 3:6, 1:6.

На корте теннисистки провели два часа и 38 минут. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

За выход в полуфинал Юле Нимайер встретится с представительницей Австралии Дарьей Сэвилл (225-я ракетка мира).

Напомним, что общий призовой фонд турнира WTA 250 в Гамбурге составляет 259 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030189-yuliya-putintseva-proigrala-106-y-raketke-mira-na-turnire-v-gamburge/