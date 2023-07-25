Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Эквадоре

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (270-я ракетка мира) пробился во второй круг турнира категории АТР Challenger в эквадорском городе Салинас, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде мужского одиночного разряда Бейбит обыграл представителя Бразилии Педро Боскардина Диаса (409-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:4.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Жукаев сделал десять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из девяти.

За выход в четвертьфинал 22-летний Бейбит Жукаев встретится с победителем пары Фелип Секулич (Австралия) - Александр Козбинов (Молдова).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029981-beybit-zhukaev-s-pobedy-startoval-na-turnire-v-ekvadore/