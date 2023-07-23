Кубок президента РК по теннису: против кого начнут турнир казахстанцы

Михаил Кукушкин. Фото: Андрей Ударцев/ktf.kz

В Астане состоялась жеребьевка традиционного турнира по теннису Кубок президента Республики Казахстан. Казахстанские спортсмены узнали первых соперников, сообщает пресс-служба Федерации.

Напомним, что матчи будут проходить на хардовых кортах Национального теннисного центра Belline Arena.

В основной сетке первый сеяный из казахстанцев Михаил Кукушкин на старте сыграет с Евгением Тюрневым из России. Дмитрий Попко выступит против турка Аксу Чингиза, а Денису Евсееву будет противостоять Рай Аджит из Новой Зеландии.

Тимур Мауленов и Ислам Орынбасар сыграют портив поляка Филиппа Пиливо и индуса Дева Прджвала соответственно. Стали известны и соперники наших игроков, которые получили wild card от организаторов. Арсланбек Айткулов проведет матч против опытного узбека Дениса Истомина, а Виталий Зацепин сразится с Егором Герасимовым (Беларусь). Григорию Ломакину будет оппонировать россиянин Евгений Филиппов.

В парном разряде казахстанец Григорий Ломакин и Рай Аджит из Новой Зеландии на старте сыграют с Алафия Айени (США)/Янки Ерель (Турция). Арсланбек Айткулов и Ислам Орынбасар встретятся с индусами Дев/Калианди. Денис Евсеев с Егором Герасимовым (Беларусь) сыграют против Филиппа Пеливо (Польша)/Яцуки Такахаши (Япония).

Добавим, что Кубок стартует сегодня, 23 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029722-kubok-prezidenta-rk-po-tennisu-protiv-kogo-nachnut-turnir-kazahstantsy/