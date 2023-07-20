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Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира WTA в Будапеште

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Теннисистка Юлия Путинцеваа
Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-я ракетка мира) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в столице Венгрии - Будапеште, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Юлия уступила американке Клэр Лью (88-я ракетка мира) в двух сетах - 3:6, 6:7. При этом во втором сете Путинцева вела со счетом 5:0, но в итоге проиграла на тай-брейке (8:10).

На корте теннисистки провели два часа и 14 минут. За это время Юлия допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

В четвертьфинале Клэр Лью встретится с представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой (83-я ракетка мира).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029399-yuliya-putintseva-proigrala-vo-vtorom-kruge-turnira-wta-v-budapeshte/

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