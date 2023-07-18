Бейбит Жукаев проиграл в квалификации турнира АТР в Ньюпорте

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (242-я ракетка мира) не сумел пробиться в основную сетку турнира АТР 250 в американском городе Ньюпорт (штат, Род-Айленд), передает NUR.KZ.

В финале квалификации Бейбит уступил представителю Южной Кореи Юн-Шонг Чуну (322-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 11 минут. За это время Жукаев сделал пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из девяти.

Ранее в полуфинале квалификации 22-летний казахстанский теннисист победил француза Джейми Флойд Анхеля (495-я ракетка мира) со счетом 7:6, 6:4, 6:4.

Тем самым основная сетка турнира АТР в Ньюпорте пройдет без представителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029176-beybit-zhukaev-proigral-v-kvalifikatsii-turnira-atr-v-nyuporte/