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Елена Рыбакина сохранила место в топ-3 мирового рейтинга WTA после "Уимблдона"

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: John Cordes/Icon Sportswire via Getty Images

Победительница "Уимблдона" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила свою позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Результаты прошедшего в Великобритании теннисного турнира "Уимблдон-2023" позволил казахстанке сохранить за собой место в топ-3.

Напомним, Рыбакина до соревнований занимала третью строчку. В данный момент она также находится на третьем месте.

Первое место у Иги Швентек (Польша). Вторую позицию удерживает за собой Арина Соболенко (Беларусь).

Добавим, что на "Уимблдоне" Елена дошла до 1/4 финала, где уступила Онс Жабер из Туниса. Победу же на турнире одержала Маркета Воундрошова (Чехия), обыгравшая в финале Жабер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028966-elena-rybakina-sohranila-mesto-v-top-3-mirovogo-reytinga-wta-posle-uimbldona/

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