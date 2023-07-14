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Юлия Путинцева проиграла 94-й ракетке мира в полуфинале турнира WTA в Швеции

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Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (56-я ракетка мира) не сумела пробиться в финал турнира категории WTA 125 в шведском городе Бастад, передает NUR.KZ.

В полуфинале женского одиночного разряда Юлия уступила Ольге Данилович (94-я ракетка мира) из Сербии. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:0, 2:6.

На корте теннисистки провели два часа и десять минут. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 11.

В финале Ольга Данилович встретится с представительницей США Эммой Наварро (55-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028740-yuliya-putintseva-proigrala-94-y-raketke-mira-v-polufinale-turnira-wta-v-shvetsii/

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