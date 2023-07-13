Юлия Путинцева победила Большову и вышла в полуфинал турнира WTA в Швеции

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (56-я ракетка мира) пробилась в полуфинал турнира серии WTA 125 в шведском городе Бастад, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского одиночного разряда Юлия одолела представительницу Испании Алену Большову (118-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 2:6, 7:6, 6:4.

На корте теннисистки провели два часа и 48 минут. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 18.

За выход в финал 28-летняя казахстанская теннисистка встретится с победительницей пары Ольга Данилович (Сербия) - Виктория Томова (Болгария).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028584-yuliya-putintseva-pobedila-bolshovu-i-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-v-shvetsii/