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Казахстанка Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал "Уимблдона" в миксте

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Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Анна Данилина не сумела пробиться в полуфинал турнира Большого шлема "Уимблдон-2023" в смешанном разряде (микст), передает NUR.KZ.

Анна в паре с французом Николя Маю уступили в четвертьфинале дуэту Мате Павич (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и 11 минут. За это время Данилина и Маю сделали пять подач навылет и допустили одну двойную ошибку.

За выход в полуфинал Мате Павич и Людмила Киченок сыграют с парой из Великобритании Джонни О`Мара/Оливия Николлс.

Напомним, сегодня (в 18:30 по времени Астаны) в женском одиночном разряде свой полуфинальный матч проведет казахстанка Елена Рыбакина. Она сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028344-kazahstanka-anna-danilina-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-uimbldona-v-mikste/

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