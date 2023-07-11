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Елена Рыбакина о травме Хаддад Майи: На все повлиял один момент

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина прокомментировала травму бразильянки Беатрис Хаддад Майи в четвертом круге Уимблдонского турнира, передает NUR.KZ.

Напомним, что в первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной Хаддад Майа решила сняться с поединка из-за травмы.

"Никогда не бывает легко завершать матч таким образом. Надеюсь, она не получила серьезную травму. Желаю ей быстрого восстановления. Как я поняла, на все повлиял один момент.

Сейчас я чувствую себя намного лучше. Морально и физически. Стала увереннее играть на Центральном корте. Надеюсь продолжить в том же духе", - приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал Уимблдонского турнира Елена Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер. Матч запланирован на 12 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028173-elena-rybakina-o-travme-haddad-mayi-na-vse-povliyal-odin-moment/

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