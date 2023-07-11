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Онс Жабер о предстоящем матче с Рыбакиной: Елена - потрясающая теннисистка

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Теннисистка Онс Жабер
Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер прокомментировала предстоящий матч против казахстанки Елены Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдонского турнира, передает NUR.KZ.

По словам теннисистки из Туниса, с Рыбакиной она постарается сыграть так, как против Петры Квитовой, которую одолела со счетом 6:0, 6:3.

"Прошлогодний финал был тяжелым, скоро эти воспоминания нахлынут с новой силы. Я надеюсь сыграть так, как против Квитовой, потому что Рыбакина - потрясающая теннисистка. Она очень беспощадная (смеется). Посмотрим, как все сложится", - сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.

Четвертьфинальный матч между Онс Жабер и Еленой Рыбакиной состоится 12 июля.

Напомним, что в финале прошлого розыгрыша "Уимблдона" Рыбакина выиграла у Жабер. Счет личных встреч между теннисистками равный - 2:2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028159-ons-zhaber-o-predstoyaschem-matche-s-rybakinoy-elena-potryasayuschaya-tennisistka/

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