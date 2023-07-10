Елена Рыбакина досрочно вышла в 1/4 финала "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала техническую победу в матче 1/8 финала турнира "Уимблдон-2023", который проходит в Великобритании, передает NUR.KZ.

В этом раунде ей противостояла теннисистка из Бразилии Беатрис- Хаддад Майя, которая занимает 13 место в мировом рейтинге WTA.

Матч продлился неполный один сет. При счете 4:1 в пользу казахстанки соперница Рыбакиной приняла решение отказаться от продолжения встречи. Причиной тому стала травма Майи.

Таким образом, Рыбакина одержала техническую победу и досрочно вышла в 1/4 финала "Уимблдона". За 28 минут Елена три раза подала навылет, а также допустила одну двойную ошибку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028090-elena-rybakina-dosrochno-vyshla-v-14-finala-uimbldona/