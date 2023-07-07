Александр Бублик вышел в 1/8 финала "Уимблдона"

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик продолжил свою победную серию. Он пробился в четвертый круг турнира "Уимболдо-2023", передает NUR.KZ.

В третьем круге казахстанский теннисист встретился с немцем Максимилианом Мартерером (№170).

Свои задачи на матч Бублик решил за три сета. Он выиграл с общим счетом 6:4, 6:1, 7:6. На счету Александра десять подач навылет. Также он совершил семь двойных ошибок.

Отметим, что Александр не проигрывает уже восьмой матч подряд. Также он впервые вышел в 1/8 финала "Уимблдона".

Его соперник по 1/8 финала определится в матче между россиянином Андреем Рублевым и бельгийцем Давидом Гоффеном.

