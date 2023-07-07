Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг "Уимблдона"

Александр Бублик. Фото: CARMEN JASPERSEN/AFP via Getty Images

26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (26-я ракетка мира) впервые в карьере пробился в 1/8 финала турнира Большого шлема - "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

В третьем раунде одиночного разряда Александр победил представителя Германии Максимилиана Мартерера (170-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 52 минуты. За это время Бублик сделал десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Александр Бублик встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия) - Давид Гоффен (Бельгия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027853-aleksandr-bublik-probilsya-v-chetvertyy-krug-uimbldona/