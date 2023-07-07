Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг "Уимблдона"

Опубликовано:

Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: CARMEN JASPERSEN/AFP via Getty Images

26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (26-я ракетка мира) впервые в карьере пробился в 1/8 финала турнира Большого шлема - "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

В третьем раунде одиночного разряда Александр победил представителя Германии Максимилиана Мартерера (170-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 52 минуты. За это время Бублик сделал десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Александр Бублик встретится с победителем пары Андрей Рублев (Россия) - Давид Гоффен (Бельгия).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027853-aleksandr-bublik-probilsya-v-chetvertyy-krug-uimbldona/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.