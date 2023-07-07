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Елена Рыбакина: Понимаю, что в следующем матче публика будет не на моей стороне

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина без проблем квалифицировалась в третий круг "Уимблдона-2023". Теннисистка в интервью The Guardian озвучила ожидания от следующего матча.

Напомним, в следующем круге казахстанка сыграет с хозяйкой турнира Кэти Бултер. Во втором же круге она выбила из турнира француженку Ализе Корне.

"Я хорошо начала матч и, думаю, у меня была достаточная энергия и импульсы, но во втором сете стало немного сложнее. Я не так хорошо работала ногами, это был длинный розыгрыш (при счете 5-5), и Ализе упала. Это был тяжелый матч, но я рада победить в двух сетах и ​​выйти в следующий раунд.

Конечно, я понимаю, что в следующем матче публика будет не на моей сторон. Но, надеюсь, это будет хороший матч. Я также надеюсь, что болельщикам понравится",- озвучила Рыбакина.

Добавим, что матч третьего круга с участием Рыбакиной состоится завтра, 8 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027827-elena-rybakina-ponimayu-chto-v-sleduyuschem-matche-publika-budet-ne-na-moey-storone/

Автор: Роман Кушпелев
Елена Рыбакина: Понимаю, что в следующем матче публика будет не на моей стороне

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