Александр Бублик вышел в третий круг "Уимблдона"

Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Профессиональный казахстанский теннисист Александр Бублик (26-я ракетка мира) преодолел второй раунд турнира Большого шлема - "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Александр одолел американца Джеффри Джон Вольфа (48-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:6, 6:0.

На корте теннисисты провели один час и сорок шесть минут. За это время Бублик сделал 11 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из девяти.

Следующим соперником Александра Бублика станет представитель Германии Максимилиан Мартерер (170-я ракетка мира). Матч запланирован на восьмое июля в 16:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027795-aleksandr-bublik-vyshel-v-tretiy-krug-uimbldona/