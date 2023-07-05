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Елена Рыбакина о победе над Роджерс в первом круге "Уимблдона": Было тяжело

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Julian Finney/Getty Images

Действующая победительница Уимблдонского турнира казахстанка Елена Рыбакина (3-я ракетка мира) прокомментировала свою победу над американкой Шелби Роджерс (49-я ракетка мира), передает сайт WTA.

По словам Елены, в начале матча она плохо передвигалась по корту.

"Я не очень хорошо начала матч. Плохо передвигалась по корту. Было тяжело. На травяном покрытии все быстро меняется. Шелби отлично играла в первом сете. У нее было не так много ошибок. Я просто пыталась сосредоточиться. Начала с подачи, затем наладила прием", - заявила Рыбакина.

Напомним, что в первом круге "Уимблдона" Елена Рыбакина победила американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Теперь соперницей казахстанской теннисистки станет победительница пары Нао Хибино (Япония) - Ализе Корне (Франция).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027708-elena-rybakina-o-pobede-nad-rodzhers-v-pervom-kruge-uimbldona-bylo-tyazhelo/

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