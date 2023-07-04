Елена Рыбакина: Казахстан и я нашли друг друга в идеальный момент

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Третья ракетка мира Елена Рыбакина вспомнила период смены гражданства Российской Федерации на гражданство Республики Казахстан. В интервью The Guardian она отметила, что это произошло в подходящий момент.

"Мои родители, как и любой другой родитель, волновались, смогу ли я добиться успеха в профессиональном спорте. Ведь никогда не знаешь, случится ли травма. И также они хотели, чтобы у меня была хорошая школа».

И я думаю, в тот момент все сошлось. Казахстанская федерация искала игроков, а я искала помощи и поддержки. Так что мы нашли друг друга в идеальный момент, и именно так я начала свою профессиональную карьеру",- сказала Рыбакина.

Напомним, Рыбакиной предстоит защита титула чемпионки "Уимблдона". Сегодня, 4 июля, она проведет первый матч на турнире против американки Шелби Роджерс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027506-elena-rybakina-kazahstan-i-ya-nashli-drug-druga-v-idealnyy-moment/