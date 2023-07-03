Тимофей Скатов вышел во второй круг "Челленджера" в Германии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" в немецком городе Карлсруэ, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Тимофей победил представителя Люксембурга Криса Родеша (748-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

На корте теннисисты провели два часа и 11 минут. За это время Скатов сделал одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

За выход в четвертьфинал "Челленджера" Тимофей Скатов встретится с украинцем Виталием Сачко (190-я ракетка мира). Игра запланирована на 5 июля в 14:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027416-timofey-skatov-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-germanii/