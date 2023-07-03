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"Уимблдон-2023": против кого сыграют казахстанцы в первом круге

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Сегодня, 3 июля, на турнире "Уимблдон-2023" стартуют основные соревнования в одиночном разряде. Казахстан будет представлен тремя теннисистами, передает NUR.KZ.

В "одиночке" за титул и рейтинговые очки будут биться Елена Рыбакина, Александр Бублик и Юлия Путинцева.

Первым на корт выйдет Бублик, который уже сегодня попробует преодолеть стартовый барьером. Его соперником выступит американец Маккензи Макдональд (№64). Противостояние ориентировочно начнется в 19:15 по времени Астаны.

Первая ракетка Казахстана Рыбакина начнет защиту титула встречей с американкой Шелби Роджерс (№46). Путинцевой же менее повезло с жеребьевкой. Она стартует на "Уимблдоне" против Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии (№13). Тем не менее, она способна дать бой Майе. К тому же, на "Уимблдоне" бразильянка никогда не преодолевала барьер второго круга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027338-uimbldon-2023-protiv-kogo-sygrayut-kazahstantsy-v-pervom-kruge/

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