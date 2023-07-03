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Елена Рыбакина: Надеюсь, что я играю на достаточно высоком уровне, чтобы спокойно выходить на защиту титула

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Елена Рыбакина жеңістен соң
Елена Рыбакина. Фото: t.me/RRaketkasi

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире "Уимблдон-2023". Теннисистка будет защищать титул чемпионки. По ее словам, подготовка прошла не так, как хотелось, но она ощущает готовность.

"Приятно вернуться сюда: для меня все произошло как будто вчера. Поэтому я очень рада снова быть здесь. Лучшее воспоминание прошлого года - финал и, конечно, церемония награждения. В тот день я была со своей командой, может быть, около часа, и мы немного отпраздновали. Это было потрясающе.

Теперь новый "Уимблдон". Это будет захватывающе для меня. Приехать на турнир в качестве действующего чемпиона - это что-то новое, как новая глава. Но цель та же. Атмосфера на Центральном корте всегда очень приятная. Я стараюсь получать от этого удовольствие и надеюсь, что выиграю.

После Открытого чемпионата Франции по теннису было непросто. Одну неделю я ничего не делала, потом потихоньку начала. Это было тяжело. Я думаю, что все же это была хорошая подготовка, но не то количество часов и работы, которые мы хотели вложить в нее. Но я думаю, что я готова. Чем больше матчей я проведу на траве, тем увереннее буду себя чувствовать, хотя первый круг всегда не из легких.

В этом году все по-другому, но не скажу, что чувствую очень сильное давление. Конечно, люди говорят обо мне, но мы с командой продолжаем работать и стараемся подготовиться к матчам. Думаю, к этому нужно привыкнуть. Надеюсь, что я играю на достаточно высоком уровне, чтобы спокойно выходить на защиту титула. Сейчас это что-то новое, но это лишь шаг на пути к следующей цели",- озвучила Рыбакина на пресс-конференции перед началом соревнований.

Отметим, что Рыбакина начнет защиту титула матче против американки Шелби Роджерс. В прошлом году казахстанская теннисистка одержала победу на знаменитом "Уимблдоне".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027281-elena-rybakina-nadeyus-chto-ya-igrayu-na-dostatochno-vysokom-urovne-chtoby-spokoyno-vyhodit-na-zaschitu-titula/

Автор: Роман Кушпелев
Елена Рыбакина: Надеюсь, что я играю на достаточно высоком уровне, чтобы спокойно выходить на защиту титула

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