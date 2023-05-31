Юлия Путинцева пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно выступила во втором круге турнира "Ролан Гаррос", который в эти дни принимают корты в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

Казахстанка сыграла против китаянки Чжэн Циньвэнь, которая занимает 19 место в мировом рейтинге.

Встреча продлилась три сета. В конкурентной борьбе победу одержала Путинцева. Маьч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

На корте теннисистки провели два часа и 26 минут. Юлия совершила одну подачу навылет при одной допущенной двойной ошибке.

В третьем круге она сыграет против победительнице пары Слоан Стивенс (США) - Варвара Грачева (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022860-yuliya-putintseva-probilas-v-tretiy-krug-rolan-garros/