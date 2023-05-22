Елена Рыбакина. Фото: Іnstagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рыбакина в обновленном рейтинге поднялась сразу на две строчки - до этого она располагалась на шестом месте. Это наивысший показатель в карьере казахстанской спортсменки.

В ее активе сейчас 5090 очков. Нашу спортсменку от третьего места, где располагается американка Джессика Пегула, отделяет всего лишь 115 баллов.

Выше казахстанки также находятся Арина Соболенко из Беларуси и полячка Ига Швентек. У лидера рейтинга почти 9 тыс. очков.

Напомним, накануне в финале турнира в Риме (Италия) Елена Рыбакина победила украинку Ангелину Калинину. При счете 6:4, 1:0 в пользу Елены украинская спортсменка отказалась продолжать встречу из-за травмы.

После этой победы эксперты прогнозировали попадание Рыбакиной на четвертое место в рейтинге WTA.

Стоит отметить, что это уже второй титул серии "Мастерс" в карьере Елены Рыбакиной. Ранее она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021495-rybakina-ofitsialno-stala-chetvertoy-raketkoy-mira/