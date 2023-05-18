Елена Рыбакина о победе над Швентек: Это был очень тяжелый матч, особенно первый сет

Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия), сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации.

По словам Елены, четвертьфинальный матч против первой ракетки мира Игы Швентек получился тяжелым.

"Это был очень тяжелый матч. Я не так хорошо начала первый сет. Ига действовала очень агрессивна, лучше передвигалась по корту. Тяжело было бороться с ее первой подачей. Во втором сете я уже лучше стала передвигаться и чувствовать свой удар справа.

Травма Швентек? Я видела, что на тай-брейке с ней что-то произошло. Ей стало тяжело поддерживать свой темп. В любом случае, я счастлива пройти в следующий круг", - заявила Рыбакина.

Напомним, что в четвертьфинале турнира в Риме Елена Рыбакина прошла Игу Швентек. При счете 2:6, 7:6, 2:2 польская теннисистка отказалась продолжать матч из-за травмы ноги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021117-elena-rybakina-o-pobede-nad-shventek-eto-byl-ochen-tyazhelyy-match-osobenno-pervyy-set/