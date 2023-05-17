Елена Рыбакина встретится с первой ракеткой мира на турнире в Риме

Ига Швентек и Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022", казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек на турнире WTA в Риме (Италия), сообщает NUR.KZ.

Встреча пройдет в рамках четвертьфинала женского одиночного разряда.

Ранее в третьем круге Елена Рыбакина обыграла чешку Маркету Вондроусову (70-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:3, тогда как Ига Швентек оказалась сильнее хорватки Донны Векич (24-я ракетка мира) - 6:3, 6:4.

Матч Елена Рыбакина - Ига Швентек состоится в ночь с 18 на 19 мая в 00:30 по времени Астаны. Ранее теннисистки четырежды встречались между собой: счет 3:1 в пользу Рыбакиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2020952-elena-rybakina-vstretitsya-s-pervoy-raketkoy-mira-na-turnire-v-rime/