Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире WTA в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (шестая ракетка мира) успешно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Риме (Италия), передает NUR.KZ.

В 1/32 финала женского одиночного разряда Елена обыграла итальянку Ясмин Паолини (65-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:1.

На корте спортсменки провели один час и 35 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

В следующем круге турнира в Риме Елена Рыбакина встретится с представительницей России Анной Калинской (57-я ракетка мира). Матч запланирован на 14 мая в 15:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2020378-elena-rybakina-startovala-s-pobedy-na-turnire-wta-v-rime/