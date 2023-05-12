Юлия Путинцева разгромно проиграла во втором круге "Мастерса" в Риме

Юлия Путинцева. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Теннисистка сборной Казахстана Юлия Путинцева потерпела крупное поражение во втором круге турнира категории "Мастерс", который в эти дни принимает итальянский Рим, передает NUR.KZ.

В этой стадии ей противостояла пятая ракетка мира Кори Гауфф (США). Матч завершился убедительной победой соперницы. Итоговый счет составил 6:0, 6:1.

Встреча продлилась 59 минут. Юлия Путинцева допустила одну двойную ошибку. У Гауфф в активе шесть подач навылет. Также она совершила пять двойных ошибок.

Добавим, что в женском одиночном разряде выступает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Она начнет турнир со второго круга. Ей будет противостоять итальянка Жасмин Паулини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2020238-yuliya-putintseva-razgromno-proigrala-vo-vtorom-kruge-mastersa-v-rime/