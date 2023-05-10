Определились соперники казахстанских теннисистов на турнире в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Основные лидеры сборной Казахстана по теннису примут участие в крупном турнире категории "Мастерс 1000", который стартовал в итальянском городе Рим, передает NUR.KZ.

Первой на корт выйдет Юлия Путинцева. Свой стартовый матч она проведет против Виктории Томовой (Болгария). Данная встреча запланирована на сегодня, 10 мая.

Лидер женской команды Елена Рыбакина начнет турнир в Риме со второго круга. Она сыграет с представительницей Италии Жасмин Паолини.

В парном разряде выступит Анна Данилина. За трофей она будет биться вместе с Тимей Бабош (Венгрия). В первом круге им будет противостоять дуэт Эйжа Мухаммад (США)/Джулиана Олмос (Мексика).

В мужских соревнованиях Александр Бублик на старте проведет матч против Педро Мартинеса (Испания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019996-opredelilis-soperniki-kazahstanskih-tennisistov-na-turnire-v-rime/