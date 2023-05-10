Казахстанские юниоры досрочно вышли в 1/4 отбора на ЧМ по теннису

Юниорская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

В Шымкенте на групповом этапе квалификации Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup юниорская команда Казахстана нанесла поражение сборной Китайского Тайбэя, сообщает пресс-служба Федерации.

Сначала Зангар Нурланулы уверенно победил Ванг Чуна - 6:2, 6:2. Затем Амир Омарханов упрочил преимущество сборной Казахстана, обыграв Жу Фенга - 6:4, 6:0. В третьем матче пара Амир Омарханов/Дамир Жалгасбай принесла Казахстану третье очко, победив соперников со счетом 6:3, 6:4.

10 мая подопечным Сергея Квака предстоит сыграть против сборной Узбекистана. Эта игра для казахстанцев практически уже ничего не значит, так как наша сборная обеспечила себе путевку в четвертьфинал. В противостоянии решится кто с первого места выйдет из группы D.

Жеребьевка стадии 1/4-й финала пройдет 10 мая вечером. Путевки на чемпионат мира завоюют только четыре команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019896-kazahstanskie-yuniory-dosrochno-vyshli-v-14-finala-chm-po-tennisu/