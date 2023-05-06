Сборная Казахстана по теннису уступила в финале отбора на юниорский чемпионат мира

Юниорская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King. Казахстан пробился на ЧМ досрочно, сообщает пресс-служба Федерации.

Сборная Казахстана в финальном поединке отборочного турнира уступила Японии, второй сеянной команде квалификационного этапа. В стартовой игре Анастасия Крымкова вывела нашу команду вперед, победив Ямомото 6:3, 6:4.

Затем Полина Слепцова сыграла с лидером соперниц Тсуджиокой. Матч завершился победой японки 7:5, 6:4. В решающей заключительной парной игре Ариана Гогулина и Анастасия Крымкова уступили оппоненткам со счетом 4:6, 1:6.

Напомним, что сборная Казахстана начала свой путь в отборе в группе, где последовательно разгромила Вьетнам и Иран с одинаковым счетом 3:0 и уступила Японии 0:2. В четвертьфинале подопечные Ярославы Шведовой победили Китайский Тайбэй, а в полуфинале не оставили никаких шансов пятикратным чемпионкам юниорского Кубка Билли Джин Кинг сборной Австралии - 2:0.

Таким образом, девушки сборной Казахстана до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019689-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-ustupila-v-finale-otbora-na-yuniorskiy-chempionat-mira/