Анна Данилина проиграла в 1/4 финала турнира в Испании

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал турнира категории "Челленджер", который в эти дни проходит в испанском городе Реус, передает NUR.KZ.

На турнире Данилина выступала в парном разряде. Вместе с ней за трофей билась испанка Алена Большова.

В 1/4 финала теннисисткам противостоял дуэт Анджела Фита Болуда (Испания)/Аранча Рус (Нидерланды).

Матч получился конкурентным. Он завершился победой соперниц со счетом 6:3, 2:6, 10:8.

На корте теннисистки провели один час и 18 минут. Данилина и Большова за это время сделали одну подачу навылет. Также они допустили две двойные ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019450-anna-danilina-proigrala-v-14-finala-turnira-v-ispanii/