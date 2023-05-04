Казахстанские теннисисты пробились в полуфинал квалификации юниорского ЧМ

Юниорская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

В Шымкенте продолжаются матчи квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup среди девушек до 16 лет. В полуфинал соревнований пробился Казахстан, сообщает пресс-служба Федерации.

Команда Казахстана в 1/4 финала обыграла сборную Китайского Тайбэя. В стартовой игре Анастасия Крымкова одержала волевую победу над Ю Нинг Цай со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Казахстанке понадобилось два с половиной часа, чтобы сломить сопротивление оппонентки. Во втором матче Полина Слепцова нанесла сокрушительное поражение Ли Я Чу - 6:0, 6:2.

Завтра, 5 мая, в полуфинале отбора юношеского командного чемпионата мира подопечные Ярославы Шведовой сыграют против Австралии, которая сегодня обыграла Гонконг со счетом 2:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2019437-kazahstanskie-tennisisty-probilis-v-polufinal-kvalifikatsii-yuniorskogo-chm/