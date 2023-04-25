Тимофей Скатов проиграл в квалификации "Мастерса" в Мадриде

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (144-я ракетка мира) не сумел пробиться в основную сетку одиночного разряда турнира серии АТР Masters 1000 в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации Тимофей уступил итальянцу Марко Чеккинато (85-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

На корте теннисисты провели два часа и 15 минут. За это время Скатов допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из четырех.

В финале квалификации Марко Чеккинато встретится с соотечественником Джулио Зеппиери (125-я ракетка мира).

Таким образом, в основной сетке "Мастерса" в Мадриде выступит лишь один представитель Казахстана - Александр Бублик. Его соперником в первом раунде станет колумбиец Даниэль Элахи Галан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018177-timofey-skatov-proigral-v-kvalifikatsii-mastersa-v-madride/