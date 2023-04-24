Юлия Путинцева ухудшила свое положение в рейтинге WTA

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

28-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, передает NUR.KZ.

В списке лучших теннисисток мира Юлия Путинцева потеряла семь строчек и расположилась на 51-м месте.

Седьмую строчку в рейтинге сохранила первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Также на своих местах остались Жибек Куламбаева (426-я ракетка) и Анна Данилина (549-я ракетка). Тогда как Гозаль Айнитдинова потеряла 33 позиции. Теперь она 496-я ракетка мира.

В ТОП-3 никаких изменений не произошло. Лидирует в рейтинге полячка Ига Швентек. На второй строчке Арина Соболенко из Беларуси. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018057-yuliya-putintseva-uhudshila-svoe-polozhenie-v-reytinge-wta/