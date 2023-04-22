Александр Недовесов уступил в финале турнира в Боснии и Герцеговине

Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Александр Недовесов вместе с португальцем Франсишку Кабралем уступили в финале турнира АТР 250 в парном разряде в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передает NUR.KZ.

За трофей они сыграли против дуэта Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия).

Матч продлился два сета. Соперники оказались сильнее со счетом 7:5, 6:2. Встреча продлилась один час и 17 минут. Недовесов и Кабраль сделали одну подачу навылет. При этом они ни разу не допустили двойную ошибку.

Добавим, что Маррей и Винус в полуфинале выбили из турнира Андрея Голубева, который в Боснии и Герцеговине выступал вместе с украинцем Денисом Молчановым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017841-aleksandr-nedovesov-ustupil-v-finale-turnira-v-bosnii-i-gertsegovine/